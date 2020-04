Vaccino Coronavirus: in Gran Bretagna partono i test sull’uomo (Di martedì 21 aprile 2020) Ad annunciarlo è stato il ministro della Sanità Matt Hancock: si tratta del Vaccino anti-Coronavirus allo studio dei ricercatori dell’Università di Oxford. Partiranno giovedì prossimo i primi test sperimentali sull’uomo per il Vaccino anti Coronavirus sostenuto dal governo britannico e attualmente allo studio dell’équipe di ricercatori dell’Università di Oxford. Ad annunciarlo quest’oggi Matt Hancock, ministro … L'articolo Vaccino Coronavirus: in Gran Bretagna partono i test sull’uomo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus - buone notizie per il vaccino : da giovedì al via i test sull’uomo nel Regno Unito

Coronavirus - partono giovedì dalla Gran Bretagna i primi test del vaccino sull’uomo

La Gran Bretagna accelera verso il vaccino contro il Coronavirus - via ai test sull'uomo (Di martedì 21 aprile 2020) Ad annunciarlo è stato il ministro della Sanità Matt Hancock: si tratta delanti-allo studio dei ricercatori dell’Università di Oxford. Partiranno giovedì prossimo i primisperimentali sull’uomo per ilantisostenuto dal governo britannico e attualmente allo studio dell’équipe di ricercatori dell’Università di Oxford. Ad annunciarlo quest’oggi Matt Hancock, ministro … L'articolo: insull’uomo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT : 'Distanze e mascherine finché non c'è il vaccino' #coronavirus #ANSA - Corriere : Djokovic No Vax: «No all’obbligo di vaccinarsi potrei non giocare più» - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte al Senato: “Mantenere il distanziamento sociale e utilizzare le mascherine fino al vaccino” - ChiodiDonatella : RT @PatriziaRametta: Coronavirus, Conte: “Mascherine e distanziamento fino a vaccino” Ricordo che nessuno può obbligare a ingerire qualsia… - ecortuso : RT @ppdalmon: Un abietto mentecatto circondato da abietti mentecatti come consulenti. (p.s. vi svelo un segreto: il vaccino potrebbero non… -