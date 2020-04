Va a trovare il papà che sta morendo, fermato e multato dai carabinieri. Questo il motivo (Di martedì 21 aprile 2020) Una storia che ha fatto molto discutere, quella di un uomo multato perché andato a trovare il padre malato. È successo ieri di Pietra Ligure (Savona) in provincia di Pavia. L’uomo, fermato dai carabinieri di Santa Giulietta e beneficiario della legge 104 per assistere il padre malato terminale, ha spiegato di essere andato nel pavese per l’ultimo saluto all’anziano genitore, ma i militari non hanno ritenuto si trattasse di «assoluta urgenza» e hanno sanzionato il savonese per violazione del Dpcm sul Coronavirus. Una storia che era immediatamente arrivata ai vertici che hanno provveduto a annullare la sanzione. La versione dell’uomo, che non era stato in grado secondo le forze dell’ordine di offrire un documento che attestasse le sue parole, è stata poi confermata dal fratello dell’uomo che lo aspettava per dargli il ... Leggi su caffeinamagazine LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Il Papa chiede di trovare la giusta strada

