Va a trovare il padre in fin di vita: sanzionato. Lo spostamento è stato ritenuto "non necessario" (Di martedì 21 aprile 2020) Non era da considerarsi un'"assoluta urgenza". Questo hanno detto i carabinieri a un uomo che stava andando da Pietra Ligure (Savona) a Pavia per dare l'ultimo saluto al padre in fin di vita. Nonostante fosse munito della 104 per assistere il genitore, come riporta l'Ansa, i carabinieri di Santa Giulietta, nel pavese, hanno ritenuto che ci fosse una violazione del dpcm sul coronavirus e hanno sanzionato l'uomo. L'articolo Va a trovare il padre in fin di vita: sanzionato. Lo spostamento è stato ritenuto "non necessario" proviene da Il Fatto Quotidiano.

