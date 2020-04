Unomattina e La Vita in Diretta in TV fino al 26 giugno

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 aprile 2020) In periodi in cui tutto si chiude o si tarda a riaprire e, anche in TV, i palinsesti sono in confusione tra mille cambiamenti e stravolgimenti anche e soprattutto per via della stretta attualitá della pandemia da Coronavirus, ci sono due programmi, in casa RAI, che non hanno subito grossi cambiamenti e che, anzi, sono destinati a continuare. Si tratta die Lainche continueranno ad essere in TVal 26. Una buona notizia per conduttori, autori, staff e fan dei programmi.e Lainin TVal 26: la conferma dei protagonisti Se per molti programmi e format la stagione è stata bruscamente interrotta ormai settimane fa come La Prova del Cuoco e Vieni da Me, che dovrebbero comunque tornare a maggio, per altri la stagioneTV 2019/2020 sarà ricordata come un vero tour de ...