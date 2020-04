Unlocked Music Festival, al lavoro per l’evento di Selinunte (Di martedì 21 aprile 2020) Da sempre è l’evento Musicale che inaugura in Sicilia la stagione dei grandi Festival ma quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria mondiale contro il Covid-19, l’Unlocked Music Festival Musica & Legalità non si farà. Dopo l’appuntamento che lo scorso giugno ha portato alla riapertura del Velodromo Paolo Borsellino chiuso da sei anni ospitando sul palcoscenico artisti del calibro di Gigi D’Agostino, Eiffel 65, Capoplaza e tanti alti, il Festival che attraverso il linguaggio della Musica porta messaggi di legalità ai giovani annulla ufficialmente la tappa del primo giugno a Palermo. Creato dalla testimone di giustizia Valeria Grasso e da Unlocked otto anni fa, è la prima volta che “Musica e Legalità” si ferma. La pandemia di portata globale legata al Coronavirus però ha travolto ... Leggi su tvio (Di martedì 21 aprile 2020) Da sempre è l’eventoale che inaugura in Sicilia la stagione dei grandima quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria mondiale contro il Covid-19, l’a & Legalità non si farà. Dopo l’appuntamento che lo scorso giugno ha portato alla riapertura del Velodromo Paolo Borsellino chiuso da sei anni ospitando sul palcoscenico artisti del calibro di Gigi D’Agostino, Eiffel 65, Capoplaza e tanti alti, ilche attraverso il linguaggio dellaa porta messaggi di legalità ai giovani annulla ufficialmente la tappa del primo giugno a Palermo. Creato dalla testimone di giustizia Valeria Grasso e daotto anni fa, è la prima volta che “a e Legalità” si ferma. La pandemia di portata globale legata al Coronavirus però ha travolto ...

blogsicilia : Unlocked Music Festival Musica & Legalità si ferma, è stato annullato l'evento musicale annuale più seguito in Sici… - palermo24h : Palermo: salta la tappa di Unlocked music festival, al lavoro per Selinunte - EcodiSicilia : #Palermo: salta la tappa di #Unlocked music festival, al lavoro per Selinunte @ecodisicilia - angelo_por : Palermo, l’Unlocked Music Festival Musica & Legalità non si farà #Ragguagliami #Sicilia #Palermo #Unlocked… - BeliceIt : Unlocked Music Festival, al lavoro per la tappa di Selinunte -