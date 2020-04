Una vita di abusi di sostanze, fino al suicidio: il dramma della playmate Ashley Mattingly, morta a 33 anni (Di martedì 21 aprile 2020) Nel marzo del 2011 era stata scelta da Hugh Hefner come Miss Marzo di Playboy. Ma quello che per molti è un trampolino di lancio, per Ashley Mattingly è stato un trampolino di lancio verso l’abisso. E adesso – a 33 anni – la ex playmate si è tolta la vita: le forze dell’ordine hanno trovato il suo corpo senza vita nel suo appartamento texano, dove viveva assieme a un cagnolino – un golden retriever – comprato per combattere la solitudine. In precedenza, Ashley aveva dovuto combattere contro dei demoni ancor più grandi: sostanze stupefacenti ed alcolici, infatti, avevano reso la sua vita un inferno. Un inferno iniziato con le violenze del fidanzato dei tempi Lane Garrison (noto per aver recitato in Prison Break), arrestato nel 2012. Secondo quanto riportato dal blog statunitense TMZ, le forze dell’ordine hanno trovato ... Leggi su nonsolo.tv Una vita anticipazioni : Lucia e i problemi con suo marito - il bambino è davvero suo figlio?

