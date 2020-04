Una Vita, anticipazioni spagnole: Camino riceve una lettera di Maite (Di martedì 21 aprile 2020) In questo nuovo articolo sulle anticipazioni spagnole di “Una Vita” (Acacias 38), torniamo a parlare della storia d’amore contrastato tra Maite e Camino. La giovane, ormai sposata con Ildefonso, ha inaspettatamente ricevuto una lettera della sua ex insegnante di pittura. Ricordiamo che le due si sono lasciate; abbiamo già dedicato un articolo al loro straziante addio e alla partenza di Maite; tuttavia né lei né Camino si sono dimenticate l’una dell’altra. Il video postato qui sotto, mostra Camino rientrare in casa. Domanda se Ildefonso ci sia, ma nessuno risponde. Su un tavolino del salotto, la giovane trova un bellissimo un mazzo di fiori che le ha mandato il marito, ma lei non è toccata dal gesto. Qualcuno suona alla porta: Camino riceve una scatola: la apre e con sgomento vede che all’interno c’è una ... Leggi su pianetadonne.blog Elisabetta II : la storia e la vita di una regina “per caso”

Una Vita - nuovi personaggi/ Chi sono? Dalla famiglia Dominguez ai Pasamar

