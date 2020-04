Una vita anticipazioni: Mateo il figlio di Lucia è anche figlio di Telmo? 10 anni dopo la verità (Di martedì 21 aprile 2020) Come avrete visto nelle ultime puntate di Una vita, abbiamo ritrovato alcuni personaggi molto amati ma con delle piccole e grandi novità! Sono infatti passati dieci anni da quando Celia è morta e molte cose sono cambiate ad Acacias 38. Lucia ha un bambino, che sembra avere proprio una decina d’anni e si chiama Mateo. Ha anche un marito che la obbliga a essere una moglie devota ma più che amarla, sembra essere legato a lei solo come marito padrone. E forse nelle prossime puntate capiremo come mai Lucia abbia deciso di sposare un uomo così. Quello che sembra chiaro a tutto è che il bambino di Lucia non è figlio di suo marito e forse potrebbe essere solo questo il motivo per il quale la ragazza, dieci anni prima, potrebbe aver preso marito accontentandosi. dopo tutto quello che era successo con Telmo e dopo la morte di Celia, Lucia potrebbe ... Leggi su ultimenotizieflash Una Vita nuova stagione : dov’è Telmo e chi è Eduardo il marito di Lucia

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Ursula si libera del violento marito di Lucia...

