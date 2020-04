Una coppia agghinda la loro tartaruga domestica Ethel, Internet impazzisce (Di martedì 21 aprile 2020) C’è gente che veste cani e gatti per crogiolarsi sui social media. Altre persone agghindano… le tartarughe, a quanto pare. È la prima volta che vediamo una tartaruga giocare al dressing e la bella Ethel, grazie al suo aspetto carino, sta diventando virale su Instagram. La maggior parte delle persone la apprezzano ma alcuni sostengono che, siccome Ethel non può parlare, non vorrebbe trovarsi in quei panni. Ecco qualche testimonianza fotografica del fatto che Ethel sta vivendo la sua vita migliore e che ha tutte le cure dei suoi genitori. 1. Il giorno di San Valentino tutta la famiglia indossa il rosa ed Ethel ha deciso anche di mangiare in rosa, sgranocchiando un delizioso fiorellino. Noi preferiamo mettere le rose nei vasi ma… a ciascuno il suo. Il fiocco rosa è troppo carino ed anche il suo vestito è adorabile. 2. Abbiamo ... Leggi su herbeauty.co Il gigante e il superbambino : Virgo capta una coppia di buchi neri "asimmetrici"

Al Bano e Loredana Lecciso sono di nuovo una coppia - la conferma a Pomeriggio Cinque (Foto)

Dr House M.D. sbarca su Sky Uno per una maratona di tutte le stagioni - scoppia in Italia la medical drama mania : dettagli sulla programmazione (Di martedì 21 aprile 2020) C’è gente che veste cani e gatti per crogiolarsi sui social media. Altre personeno… le tartarughe, a quanto pare. È la prima volta che vediamo unagiocare al dressing e la bella, grazie al suo aspetto carino, sta diventando virale su Instagram. La maggior parte delle persone la apprezzano ma alcuni sostengono che, siccomenon può parlare, non vorrebbe trovarsi in quei panni. Ecco qualche testimonianza fotografica del fatto chesta vivendo la sua vita migliore e che ha tutte le cure dei suoi genitori. 1. Il giorno di San Valentino tutta la famiglia indossa il rosa edha deciso anche di mangiare in rosa, sgranocchiando un delizioso fiorellino. Noi preferiamo mettere le rose nei vasi ma… a ciascuno il suo. Il fiocco rosa è troppo carino ed anche il suo vestito è adorabile. 2. Abbiamo ...

RegioneLazio : 'Oggi registriamo un dato di 60 casi di positività in continua discesa sia nei numeri assoluti che nel trend che è… - PechinoExpress : Sono i viaggiatori più forti e tenaci; i più duri e resilienti. Ma solo una coppia si aggiudicherà l'ambito premio… - Caterin65073100 : RT @waake_meeup: raga scusate mi confermate che sembrano una coppia sposata al primo litigio post-matrimonio?? #circozzi - milevenshawn : RT @Elemoonlight_: Non capisco perchè ogni qualvolta Camila e Shawn fanno qualcosa insieme la gente deve per forza buttare merda su di loro… - ishiki_exe : RT @felvpato: chiariamo bene una cosa: tom felton non è draco malfoy emma watson non è hermione granger tom ed emma come coppia: sì meravig… -

Ultime Notizie dalla rete : Una coppia «L’omosessualità è pazzia»: bufera sulla sentenza pugliese per una coppia salentina La Gazzetta del Mezzogiorno Cassazione: l'omosessualità della moglie è motivo di annullamento delle nozze

in questo caso di una coppia pugliese, insieme all’esclusione della indissolubilità del vincolo da parte del marito. Invano il Pg della Suprema Corte - Francesca Cerioni, magistrata specializzata in ...

Harry e Meghan, messaggi al veleno a Thomas Markle: "Se parli..."

I Duchi di Sussex compariranno a processo il 24 aprile contro il tabloid "Mail on Sunday" che aveva pubblicato le lettere inviate a Thomas Markle ...

in questo caso di una coppia pugliese, insieme all’esclusione della indissolubilità del vincolo da parte del marito. Invano il Pg della Suprema Corte - Francesca Cerioni, magistrata specializzata in ...I Duchi di Sussex compariranno a processo il 24 aprile contro il tabloid "Mail on Sunday" che aveva pubblicato le lettere inviate a Thomas Markle ...