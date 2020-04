Un posto al sole anticipazioni 22 aprile 2020 | Greta se la prende con Marina

(Di martedì 21 aprile 2020) Unaltorna mercoledì 22su Rai3, con le repliche del 2012, e leci riportano nel litigioso triangolo di, Roberto e. Unaltorna mercoledì 22su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata delle repliche e leci riportano nel bel mezzo dello strano triangolo die Roberto Ferri., continuamente provocata da Roberto - che neanche le nasconde i suoi tradimenti - se lacon. Serena intanto, pensando che Filippo sia fidanzato con Viola, decide di dare una svolta alla sua vita sentimentale. Niko ha superato l'esame di diritto privato e ha fatto felice Renato. Il ragazzo però ha in mente qualcosa, un progetto, che suo padre potrebbe non gradire ...

ilaria_quella : RT @Daninseries: Una fonte anonima: 'Lili e Cole stanno ancora insieme' (trovate le dichiarazioni nelle stories). Questa storia è un mix… - pazzite : RT @Daninseries: Una fonte anonima: 'Lili e Cole stanno ancora insieme' (trovate le dichiarazioni nelle stories). Questa storia è un mix… - zazoomblog : Un Posto al Sole che fine ha fatto oggi Greta Fournier? - #Posto #fatto #Greta #Fournier? - luigi25665065 : RT @SoniaLaVera: #Senato il povero #Toninelli solo un poraccio un burattino che cerca un posto al sole sempre offendendo. #Toninelli vergog… - michyca17 : RT @stressedinblack: Occhi blu giovane vecchio a cui piacciono le donne mature che viene da un posto di mare baciato dal sole: #uominiedonn… -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole

E si concentrano sui dettagli. Un gelato preso d’assalto dalle formiche, lasciato a sciogliersi al sole. Il punto di vista di Kim e di Jimmy, lei in un posto, lui in un altro. La routine mattutina di ...«Mi piacerebbe poter dire: riapriamo tutto. Subito. Ripartiamo domattina. Questo Governo ha messo al primo posto la tutela della salute dei cittadini, ma certo non è affatto insensibile all'obiettivo ...