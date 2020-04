Ultime notizie Ultim' ora oggi coronavirus | Russia | 5 642 casi in 24 ore 21 aprile

(Di martedì 21 aprile 2020)'ora. Increscono i contagi, ben 5.642 in più rispetto alle score 24 ore, per un totale di 52mila(212020)

Agenzia_Ansa : #Coronavirus I fatti del giorno A #Napoli nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore #ANSA - fanpage : La Regione Lombardia potrebbe essere commissariata #coronarvirusitalia #19aprile - fanpage : Multato mentre va dal padre che sta morendo #20aprile - corgiallorosso : #AsRoma, prima #Pedro e poi l’asse con Firenze - querfurt_von : RT @LegaSalvini: #FONTANA A DE LUCA: 'NON CHIUDO PORTE AI CAMPANI CHE VENGONO QUI PER CURARSI' -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime notizie

Vi è piaciuto questo articolo ? Iscrivetevi alle newsletter di Quotidiano Piemontese per sapere tutto sulle ultime notizie che riguardano il Piemonte . Potete anche essere aggiornati in tempo reale ...Mentre nel resto del mondo l’epidemia di coronavirus sembra rallentare, in Russia, invece, i numeri sono in repentina risalita. Stando a quanto riferito poco fa dai colleghi di SkyTg24.it, nelle ...