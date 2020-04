Ultime Notizie Roma del 21-04-2020 ore 14:10 (Di martedì 21 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale di nuovo Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli coronavirus sauna bimbo è nato positivo all’ospedale di Aosta è risultato positivo all’infezione da nuovo coronavirus il parto è avvenuto la scorsa settimana nella notte tra giovedì e venerdì la madre residente nella cintura di Aosta anche lei positiva ha partorito con 38 di febbre il risultato del tampone è arrivato il giorno dopo la nascita all’interno dell’ospedale al è stata organizzata la degenza nei reparti di ostetricia e pediatria prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano ed illustrarvi le tagli di particolato programma per la fase 2 del coronavirus una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio lo annuncia in un lungo post sui social il Presidente ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Gelmini : “App Immuni funzionerà su base volontaria”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Zaia : “Non ci sono alternative all’app”

