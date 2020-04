UFFICIALE | Olanda, niente manifestazioni sportive fino a settembre: Eredivise a rischio (Di martedì 21 aprile 2020) Mentre in Italia si aspettano decisioni in merito alla possibilità di tornare in campo, domani sarà una giornata importante in tal senso, emergono novità degne di nota dall'Olanda: il premier Rutte ha infatti deciso di interrompere ogni manifestazione sportiva fino al primo settembre, senza possibilità di disputare attività sportive anche a porte chiuse. A questo punto diventa impossibile che l'Eredivisie si concluda entro il 3 agosto, come auspicato dalla UEFA, e dunque la Federazione... Leggi su 90min UFFICIALE - Emergenza Coronavirus : in Olanda non si gioca almeno fino al primo giugno

Coronavirus Formula 1/ Ufficiale - rinviati Gp di Olanda - Spagna e Montecarlo 2020

Coronavirus - F1 ufficiale : rinviati anche i GP d’Olanda - di Spagna e di Montecarlo (Di martedì 21 aprile 2020) Mentre in Italia si aspettano decisioni in merito alla possibilità di tornare in campo, domani sarà una giornata importante in tal senso, emergono novità degne di nota dall': il premier Rutte ha infatti deciso di interrompere ogni manifestazione sportivaal primo, senza possibilità di disputare attivitàanche a porte chiuse. A questo punto diventa impossibile che l'Eredivisie si concluda entro il 3 agosto, come auspicato dalla UEFA, e dunque la Federazione...

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Olanda, UFFICIALE: calcio fermo fino a settembre. La #Federazione: 'Per noi la stagione finisce qui. La #Uefa…' #Eredivisie… - AleCat_91 : RT @cmdotcom: #Olanda, UFFICIALE: calcio fermo fino a settembre. La #Federazione: 'Per noi la stagione finisce qui. La #Uefa…' #Eredivisie… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Sospesi fino al 1 settembre tutti gli eventi sportivi in Olanda -