UEFA, tre giorni di incontri per far ripartire il calcio europeo (Di martedì 21 aprile 2020) UEFA, tre giorni di incontri per far ripartire il calcio europeo. Oggi la sessione informativa con le 55 federazioni Saranno tre giorni davvero importanti per quanto riguarda il calcio europeo. Nella giornata odierna, come riportato sul sito ufficiale della UEFA, ci sarà una sessione informativa per i segretari delle 55 federazioni. L'incontro previsto per oggi sarà l'inizio di una tre giorni decisiva per il calcio continentale. Prima la decisione sulle date per concludere le attuali coppe, poi la conferma per le date della prossima stagione.

Cominciano oggi i tre giorni che, aspettando l’evoluzione dell’emergenza-coronavirus e le disposizioni ... Oggi è in programma anche una riunione tra l’Uefa e i segretari delle 55 federazioni ...

