UEFA | «Proveremo a finire i campionati»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 aprile 2020) Laha ribadito la propria posizione in merito alla conclusione della stagione: il comunicato ufficiale Laha diffuso un comunicato stampa al termine della riunione in videoconferenza con le 55 Federazioni europee: «C’è stata una forte raccomandazione alle singole Federazioni nel provare a concludere ie le Coppe». «Avvieremo una discussione, dopo aver sviluppato delle linee guida per stabilire i criteri di partecipazione alle coppe europee, anche con quelle Federazioni che non dovessero riuscirci». Leggi su Calcionews24.com