Tuttosport - Milik richiesta esplicita di Sarri | lo vede perfetto come partner di CR7

KSport24 : @GiacomoLassini @tuttosport Certo, solo che a differenza di Milik, Koulibaly non ha mai raggiunto un accorco con la… - russo51giuseppe : @tuttosport Milik non andrà alla Juve. - sscalcionapoli1 : Affare Milik, Tuttosport: è stato Sarri a chiederlo a Paratici! Lo vede idoneo nel ruolo di spalla per Ronaldo… - tuttosport : Dal #Napoli alla #Juve, #Milik come #Ferrara e #Higuain? - I_AM_AM2301 : Sarà per l'imminente acquisto di #Chiesa? ?? O per quello di Milik? Chiamate la CONSOB!! -

Tuttosport Milik Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tuttosport Milik