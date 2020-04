Tumori, IFO Roma: “Scoperta una proteina che nasconde il melanoma al sistema immunitario” (Di martedì 21 aprile 2020) Novità interessanti per la lotta al melanoma dall’Istituto Tumori Regina Elena di Roma. Uno studio, condotto dal gruppo diretto da Donatella Del Bufalo, ha dimostrato che le cellule di melanoma attivano vie metaboliche particolari che sono in grado di attrarre cellule del sistema immunitario, i macrofagi, e di ‘educarle’ a favorire la crescita e l’aggressività del tumore stesso. I risultati, ottenuti in collaborazione l’Università del Piemonte Orientale di Novara, sono pubblicati sul ‘Journal for ImmunoTherapy of Cancer’. “In questo lavoro – spiega Marta Di Martile, prima autrice dell’articolo e vincitrice di una borsa di studio triennale Firc – abbiamo identificato un ulteriore meccanismo con cui un particolare componente cellulare chiamato bcl-2 si mostra ‘alleato’ del tumore, ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 21 aprile 2020) Novità interessanti per la lotta aldall’IstitutoRegina Elena di. Uno studio, condotto dal gruppo diretto da Donatella Del Bufalo, ha dimostrato che le cellule diattivano vie metaboliche particolari che sono in grado di attrarre cellule delimmunitario, i macrofagi, e di ‘educarle’ a favorire la crescita e l’aggressività del tumore stesso. I risultati, ottenuti in collaborazione l’Università del Piemonte Orientale di Novara, sono pubblicati sul ‘Journal for ImmunoTherapy of Cancer’. “In questo lavoro – spiega Marta Di Martile, prima autrice dell’articolo e vincitrice di una borsa di studio triennale Firc – abbiamo identificato un ulteriore meccanismo con cui un particolare componente cellulare chiamato bcl-2 si mostra ‘alleato’ del tumore, ...

aimac_it : RT @IREISGufficiale: Avviso Manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto “Progetto di ricerca su cellule CAR-T per patolog… - IREISGufficiale : Avviso Manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto “Progetto di ricerca su cellule CAR-T per pato… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumori IFO Tumori, IFO Roma: “Scoperta una proteina che nasconde il melanoma al sistema immunitario” Meteo Web Melanoma, la proteina che nasconde il tumore

Novità interessanti sulla lotta al tumore arrivano dall’Istituto Tumori Regina Elena. Uno studio condotto dal gruppo diretto da Donatella Del Bufalo ha dimostrato che le cellule di melanoma attivano ...

VIRUS, PAZIENTI IFO: TERAPIE ONCOLOGICHE ORALI E FARMACI BIOLOGICI A DOMICILIO

Nell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) circa il 50% dei pazienti è in trattamento con i farmaci orali, che in precedenza gli interessati ritiravano mensilmente presso la farmacia ...

Novità interessanti sulla lotta al tumore arrivano dall’Istituto Tumori Regina Elena. Uno studio condotto dal gruppo diretto da Donatella Del Bufalo ha dimostrato che le cellule di melanoma attivano ...Nell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) circa il 50% dei pazienti è in trattamento con i farmaci orali, che in precedenza gli interessati ritiravano mensilmente presso la farmacia ...