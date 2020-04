Tuia non crede nel ritorno in campo ma “voglio realizzare il sogno della A”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Difensori… all’attacco. Almeno dei social. Dopo Christian Maggio, intervistato ieri sul profilo di Gianluca Di Marzio, oggi è stato il turno di Alessandro. Il centrale del Benevento è intervenuto in diretta su instagram, “ospite” di Riccardo Mancini, commentatore di Dazn. Questi i temi affrontati dal calciatoreStrega. Coronavirus – Dopo quaranta giorni ci si abitua, nonostante lo sconforto iniziale. Credo poco nella ripresa, non la vedo così positiva ma, nel caso, saremo pronti. La vedo ancora molto lunga come situazione. Bisogna che tutte le componentiserie B siano tutelate per ripartire, altrimenti questo stare in casa sarà stato vano. Dentro di me c’è un po’ di sconforto, valuto le cose positive ma non so se sarà possibile ...