Trump, stop all’immigrazione negli Usa (Di martedì 21 aprile 2020) Il presidente Donald Trump ha annunciato che firmerà un ordine esecutivo per “sospendere temporaneamente l’immigrazione negli Stati Uniti” a causa del coronavirus. La decisione è stata presa per “per proteggere i posti di lavoro dei nostri GRANDI cittadini americani” ha twittato Trump. Non sono stati offerti altri dettagli su quali potrebbero essere i programmi di immigrazione interessati dall’ordine. Dura la replica di Joe Biden, ex vicepresidente di Obama e candidato democratico alla Casa Bianca: “Trump ha fallito nell’agire rapidamente contro la pandemia e questo sta costando enormemente all’America. È finito il tempo delle scuse“. negli Stati Uniti 22 milioni di persone hanno perso il posto di lavoro dall’inizio della pandemia. I morti superano i 42 mila, di cui 1.433 solo nella giornata di ... Leggi su italiasera Trump “Stop immigrazione in Usa”/ “Emergenza coronavirus” - ma la sua è politica...

Trump furioso : “Oms incapace - ha sulla coscienza i morti del coronavirus. Stop ai fondi”

Coronavirus - ultime notizie dal mondo. Trump ordina stop fondi Usa all’Oms : “Ha insabbiato la diffusione del Covid-19” (Di martedì 21 aprile 2020) Il presidente Donaldha annunciato che firmerà un ordine esecutivo per “sospendere temporaneamente l’immigrazioneStati Uniti” a causa del coronavirus. La decisione è stata presa per “per proteggere i posti di lavoro dei nostri GRANDI cittadini americani” ha twittato. Non sono stati offerti altri dettagli su quali potrebbero essere i programmi di immigrazione interessati dall’ordine. Dura la replica di Joe Biden, ex vicepresidente di Obama e candidato democratico alla Casa Bianca: “ha fallito nell’agire rapidamente contro la pandemia e questo sta costando enormemente all’America. È finito il tempo delle scuse“.Stati Uniti 22 milioni di persone hanno perso il posto di lavoro dall’inizio della pandemia. I morti superano i 42 mila, di cui 1.433 solo nella giornata di ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Trump annuncia: 'Stop all'immigrazione negli Usa' #ANSA @realDonaldTrump - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Trump annuncia: stop all'immigrazione negli #Usa. #Biden attacca il presidente: 'Ha fallito, basta c… - anna11824 : @Tizzy44196287 Per me Trump tra poco dirà stop anche all'Italia e agli Italiani! - tatiana_orsa : RT @Tizzy44196287: Coronavirus, Trump annuncia: stop all'immigrazione negli Usa Lo fa x tutelare i lavoratori americani in un momento di… - MasNobile : RT @Tizzy44196287: Coronavirus, Trump annuncia: stop all'immigrazione negli Usa Lo fa x tutelare i lavoratori americani in un momento di… -