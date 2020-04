Trump ha annunciato che sospenderà l’immigrazione legale negli Stati Uniti (Di martedì 21 aprile 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato con un tweet che firmerà un ordine esecutivo che sospenderà completamente l’immigrazione nel paese. Trump ha scritto di aver preso questa decisione «alla luce dell’attacco del nemico invisibile», il coronavirus, e Leggi su ilpost Trump ha annunciato l’arrivo di un sito Google contro il coronavirus - ma Google non lo sapeva (Di martedì 21 aprile 2020) Il presidente degliDonaldhacon un tweet che firmerà un ordine esecutivo che sospenderà completamente l’immigrazione nel paese.ha scritto di aver preso questa decisione «alla luce dell’attacco del nemico invisibile», il coronavirus, e

