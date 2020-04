"Torneremo a cantarla": Attori, sportivi e musicisti intonano l'inno della Roma - (Di mercoledì 22 aprile 2020) Calciatori, tifosi e tanti personaggi famosi hanno cantato l’inno della Roma per fare gli auguri alla Città Eterna. Il video è stato pubblicato sugli account social della società giallorossa con un breve messaggio: "Torneremo a cantarla per le strade della Città che amiamo. Per ora lo facciamo a distanza, assieme. Buon compleanno Roma". Presenti Dzeko, Fonseca e Zaniolo, ma anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport: da Bebe Vio, a Rocco Papaleo, passando per Alex Britti, Sabrina Ferilli, Manuela Arcuri, Max Giusti e Leo Gassman. (Lapresse) Redazione  Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 aprile 2020) Calciatori, tifosi e tanti personaggi famosi hanno cantato l’per fare gli auguri alla Città Eterna. Il video è stato pubblicato sugli account socialsocietà giallorossa con un breve messaggio: "per le stradeCittà che amiamo. Per ora lo facciamo a distanza, assieme. Buon compleanno". Presenti Dzeko, Fonseca e Zaniolo, ma anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport: da Bebe Vio, a Rocco Papaleo, passando per Alex Britti, Sabrina Ferilli, Manuela Arcuri, Max Giusti e Leo Gassman. (Lapresse) Redazione 

E poi Arcuri, Bebe Vio, Papaleo, Britti, Leo Gassman, Bocci, Ciufoli, Cuccarini che si alternano a volti di semplici tifosi accomunati da un solo unico grande amore: Roma (e la Roma). 21 aprile, compleanno della Città Eterna.

«Torneremo a cantarla per le strade della Città che amiamo. Per ora lo facciamo a distanza, assieme. Auguri Roma!» è il messaggio. Torneremo a cantarla per le strade della Città che amiamo. Per ora lo ...

E poi Arcuri, Bebe Vio, Papaleo, Britti, Leo Gassman, Bocci, Ciufoli, Cuccarini che si alternano a volti di semplici tifosi accomunati da un solo unico grande amore: Roma (e la Roma). 21 aprile, compl ...«Torneremo a cantarla per le strade della Città che amiamo. Per ora lo facciamo a distanza, assieme. Auguri Roma!» è il messaggio. Torneremo a cantarla per le strade della Città che amiamo. Per ora lo ...