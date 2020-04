Tornado e inondazioni flagellano il sud degli USA | morti e distruzione dal Kansas alla

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Per la seconda volta in una settimana, una forte ondata di maltempo con, grandine e forti venti ha colpito la stessa areaStati Uniti devastata nelle festività pasquali. DalFlorida, ci sono stati almeno 7 segnalazioni di, oltre 100 di venti distruttivi e oltre 30 di grandine. 4sono stati segnalati nella sola Florida. Uno dei grandi e potentiha colpito appena a sud di Hattiesburg (Mississippi). Il vortice ha abbattutoalberi e i veicoli sono statigati dal passaggio della tempesta. Il maltempo ha provocato almeno 3 vittime tra Mississippi, Alabama e Georgia. In Florida, sono esplose le finestre ed è stato danneggiato un tetto nell’area di Silver Springs Shores, nella contea di Marion. Unha toccato terra lungo l’Interstate 75 nei pressi di Ocala e ha lanciato un edificio prefabbricato ...