Torino, sogno Filadelfia: la proposta dei granata (Di martedì 21 aprile 2020) Alla ripresa della Serie A, il Torino potrebbe cambiare domicilio: si valuta l'opportunità di giocare al Filadelfia La posizione di Urbano Cairo sulla ripresa della Serie A è abbastanza netta, però la sensazione è quella che il campionato riprenda. Come riportato da Tuttosport, ci sarebbe un'ipotesi dunque al vaglio dei granata. Il club, infatti, starebbe pensando di giocare la restante parte del campionato al Filadelfia, sfruttando l'epica di quel rettangolo verde per sopperire alla mancanza dei tifosi. Un'idea che piace a tutti: resterebbero però alcune perplessità, come l'introduzione degli strumenti tecnologici necessari.

