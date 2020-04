Tonali | derby d’Italia per il centrocampista del Brescia | Inter in vantaggio

(Di martedì 21 aprile 2020) Sandroè sicuramente il giovane italiano piùessante della Serie A: su di lui le big, in particolare Juve eUn affare destinato a restare sulla cresta dell’onda di quella che sarà l’estate calcistica più strana dei nostri tempi. Sandro, infatti, è ilpiù ambito d’Italia: il classe 2000 delè nel mirino di Juventus e, scrive il Corriere dello Sport, preferirebbe l’ai bianconeri per due motivi: maggior possibilità di giocare e la presenza di Antonio Conte, totem dei centrocampisti. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Tonali derby

Sandro Tonali è sicuramente il giovane italiano più interessante della Serie A: su di lui le big, in particolare Juve e Inter Un affare destinato a restare sulla cresta dell’onda di quella che sarà ...Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', si profila un derby d'Italia per il gioiello classe 2000 ... risalta l'apporto dei centrocampisti - in particolare delle mezzali - alla manovra ...