The Walking Dead | Michael Rooker | Nessuno ha guadagnato nelle prime stagioni della serie

La star di The Walking Dead, Michael Rooker, ha svelato che Nessuno del cast ha guadagnato grandi cifre all'inizio, essendo una serie a basso budget. Michael Rooker, noto per aver interpretato il fratello maggiore di Daryl in The Walking Dead, ha fatto nuove rivelazioni sullo show, in particolare parlando delle prime stagioni e affermando che nessun componente del cast ha guadagnato all'inizio. Michael Rooker non si è perso d'animo nel condividere il suo malcontento per la gestione di The Walking Dead da parte di AMC, che all'epoca aveva un budget limitato per la serie tv. Nello show, l'attore ha interpretato Merle Dixon, il fratello di Daryl Dixon interpretato da Norman Reedus, e ora rivela durante un'intervista a Inside of You Podcast, che Nessuno ha guadagnato

