The Starling | Netflix acquisisce il dramma con protagonista Melissa McCarthy

Netflix compra i diritti per il film The Starling, il dramma con Melissa McCarthy. A quanto pare deve aver fatto breccia nel cuore dei vertici alti di Netflix, la sceneggiatura e il video promozionale di soli quattro minuti del film The Starling. Il dramma interpretato da Melissa McCarthy e diretto da Ted Melfi

Netflix compra i diritti per il film The Starling, il dramma con Melissa McCarthy. A quanto pare deve aver fatto breccia nel cuore dei vertici alti di Netflix, la sceneggiatura e il video promozionale ...Alla regia del dramma Ted Melfi (Il diritto di contare). Netflix ha sborsato una cifra vicina ai 20 milioni di dollari per acquistare i diritti di The Starling, nuovo film diretto da Ted Melfi (Il ...