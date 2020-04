The Skywalker Saga: il cofanetto con i 9 episodi della saga in uscita il 4 maggio! (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo qualche rinvio, i cofanetti DVD, Blu-ray e 4K con tutti i 9 episodi della saga saranno disponibili dal 4 maggio. Stessa data anche per Star Wars: L'ascesa di Skywalker, che uscirà in 4 edizioni, compresa una Steelbook. Gli appassionati di Star Wars potranno presto veder soddisfatte le loro attese. Dopo qualche rinvio, ora c'è la data dell'uscita homevideo non solo per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma anche per la fantastica The Skywalker saga, il cofanetto con tutti i nove film della serie (esclusi gli spin-off). La data tanto attesa è quella del 4 maggio. Questi cofanetti saranno disponibili in DVD, Blu-ray e 4K UHD: quest'ultimo box, visto che ogni film avrà tre dischi (uno per la versione 4K, uno per la versione Blu-ray e uno per gli extra), avrà dunque la bellezza di 27 dischi. Nei ... Leggi su movieplayer The Skywalker Legacy | I primi dieci minuti del documentario

Star Wars: The Clone Wars, secondo i fan la serie avrà un'altra stagione

La serie ha per protagonisti personaggi iconici del franchise come Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi e la giovane padawan Ahsoka Tano. George Lucas è soddisfatto della stagione 7 di Star Wars: The ...

