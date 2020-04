The Mandalorian: la terza stagione è già in fase di pre-produzione (Di martedì 21 aprile 2020) The Mandalorian sembra destinata ad avere una terza stagione: il lavoro sui nuovi episodi sarebbe già iniziato. La terza stagione di The Mandalorian, secondo quanto dichiarato da Variety, sembra già essere in fase di pre-produzione. La notizia sarebbe stata confermata da alcune fonti vicine alla Lucasfilm e il lavoro sarebbe già iniziato da alcune settimane. La testata ha riportato la notizia che il creatore Jon Favreau sta scrivendo "da tempo" la terza stagione e l'art department guidato dal vicepresidente della Lucasfilm e dal creative director Doug Chiang avrebbe già creato dei concept art per la terza stagione di The Mandalorian nelle ultime settimane. Una fonte ha confermato: "Abbiamo appena iniziato la pre-produzione e non vediamo l'ora di ... Leggi su movieplayer Disney+ catalogo Serie Tv – L’elenco : Disney Gallery : Star Wars The Mandalorian il 4 maggio

