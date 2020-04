Tennis, Paolo Lorenzi in campo in Florida: “Ho dovuto firmare un foglio, se prendo il Covid-19 non posso denunciare nessuno” (Di martedì 21 aprile 2020) Il Tennis è fermo a causa della pandemia di Covid-19, ma c’è un giocatore italiano che sta disputando delle partite reali: si tratta di Paolo Lorenzi, impegnato a Brandenton, in Florida, nell’International Tennis Series, mini-torneo tra sei giocatori, ovviamente a porte chiuse, sul cemento outdoor statunitense. Intervistato da ANSA, Lorenzi, che ha dovuto ricevere l’approvazione dell’ATP e della TIU per partecipare alla manifestazione, ha rivelato dei dettagli interessanti: “Ho dovuto firmare un foglio in cui c’è scritto se ti prendi il coronavirus non puoi denunciare nessuno. Qui, però, c’è un lockdown diverso rispetto all’Italia, possiamo andare al parco a correre, giocare a Tennis nei campi privati. La mascherina e i guanti sono fortemente consigliati, ma non sono obbligatori. Io e mia moglie comunque ... Leggi su oasport Tennis - due vittorie ed una sconfitta per Paolo Lorenzi oggi nel torneo di esibizione in Florida

Tennis: Paolo Lorenzi conquista tre vittorie in Florida nel torneo di esibizione disputato a porte chiuse

