Tennis | Nicolás Jarry squalificato 11 mesi per doping Il cileno tornerà in campo a

Leggi su oasport

(Di martedì 21 aprile 2020) Nel periodo di pausa “forzata” causato dall’emergenza sanitaria globale, non arrivano buone notizie per quanto riguarda ilNicolás. Ilta, attualmente n.89 del mondo nella classifica ATP, ha dovuto fare i conti con le conseguenze del suo essere positivo a due tipi di steroidi. Nonostante sia stata dimostrata l’assunzione di vitamine contaminate prodotte in Brasile, l’ITF ha ritenuto che vi siano delle responsabilità da parte delta sudamericano, che quindi dovrà scontare 11di squalifica. Una sanzione che lo porterà rimanere lontano dai campi fino al 15 novembre di quest’anno, dal momento che il provvedimento scatta dal 16 dicembre 2019. “Sono riuscito a provare la mia versione, ma ho accettato umilmente 11di sospensione. Se continuasse questo processo ne rimarrei ...