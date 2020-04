Tennis, il decalogo per tornare a giocare: indossare il guanto con la mano senza racchetta (Di martedì 21 aprile 2020) Il Tennis italiano si prepara a ripartire nel momento in cui arriverà il definitivo via libera alla fase due dell'emergenza Coronavirus, si spera dal 4 maggio. A tal proposito è stato presentato oggi un decalogo che tutti i praticanti dovrebbero osservare per poter giocare nelle condizioni di massima sicurezza. Leggi su fanpage (Di martedì 21 aprile 2020) Ilitaliano si prepara a ripartire nel momento in cui arriverà il definitivo via libera alla fase due dell'emergenza Coronavirus, si spera dal 4 maggio. A tal proposito è stato presentato oggi unche tutti i praticanti dovrebbero osservare per poternelle condizioni di massima sicurezza.

MarcoBeltrami79 : Tennis, il decalogo per tornare a giocare: indossare il guanto con la mano senza racchetta - federtennis : “Trasformiamo questo momento di crisi in una grande opportunità per il tennis”. Un #tennis che vuole ripartire, in… - giovanni_ostuni : Un messaggio dal Mega-meeting tenutosi questa mattina. 'Il TENNIS è lo sport più sicuro: ecco il decalogo per ripar… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis decalogo FederTennis: presentato il decalogo per i praticanti. Consigliato l'uso del guanto sulla mano non dominante LiveTennis.it Mouratoglou lancia il suo nuovo circuito: "In palio punti e soldi"

Per cinque weekend, a partire dal 16 e 17 maggio, dieci tennisti si affronteranno in singolare ... I tennisti guadagneranno punti, soldi e verrà eletto un campione” – ha raccontato ai microfoni di ...

Olbia, tennis in carrozzina annullata la Coppa del mondo

L’ultima “vittima” in ordine di tempo è stata è stata la qualificazione alla Coppa del Mondo di tennis in carrozzina già prevista la scorsa settimana al ... del Mondo a Olbia con la speranza che il ...

Per cinque weekend, a partire dal 16 e 17 maggio, dieci tennisti si affronteranno in singolare ... I tennisti guadagneranno punti, soldi e verrà eletto un campione” – ha raccontato ai microfoni di ...L’ultima “vittima” in ordine di tempo è stata è stata la qualificazione alla Coppa del Mondo di tennis in carrozzina già prevista la scorsa settimana al ... del Mondo a Olbia con la speranza che il ...