Super Mario Maker 2: Nuovo aggiornamento in arrivo, ecco le novità! (Di martedì 21 aprile 2020) A partire da domani sarà disponibile un Nuovo aggiornamento per Super Mario Maker 2, il quale introdurrà alcune interessanti novità e porrà fine al supporto per il gioco in termini di nuovi contenuti. Nuovo aggiornamento per Super Mario Maker 2 Le novità che porterà l’aggiornamento gratuito sono davvero notevoli. Partiamo dalla modalità World Maker, la quale come suggerisce il nome stesso vi permetterà di creare dei veri e propri mondi, tuttavia vi sono dei limiti. Ogni mondo potrà ospitare un massimo di 5 livelli, i mondi invece creabili sono 8, quindi 40 livelli complessivamente, il tutto condivisibile con la community. Questa nuova modalità vi permetterà di dare vita al vostro personale gioco di Super Mario Bros. Per rendere il tutto più personale possibile, Nintendo ha deciso di ... Leggi su gamerbrain Super Mario Bros. giocato per la prima volta da una tribù pakistana è una sorpresa incredibile

