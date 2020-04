Super Mario Bros. compie 35 anni: 10 camei al cinema (Di martedì 21 aprile 2020) Super Mario Bros. compie 35 anni: l'idraulico dei videogiochi è diventato un'icona, celebrata anche al cinema, ecco 10 imperdibili camei. In questi giorni lo vediamo dappertutto: sotto forma di Lego, su collezioni di magliette, sui jeans. Super Mario sembra aver invaso il web. Il motivo? Nel 2020 Super Mario Bros. compie 35 anni. L'anniversario non è quello della prima apparizione di Super Mario (le sue origini risalgono al 1981: allora si chiamava Jumper e spuntava nell'arcade di Donkey Kong), ma al lancio del gioco Super Mario Bros., pubblicato da Nintendo il 13 settembre 1985, che ha trasformato l'idraulico in una star mondiale. Per celebrare questo importante compleanno, ecco dieci camei di Super Mario al cinema. I 10 migliori film tratti ... Leggi su movieplayer Super Mario Odyssey ricreato in Super Mario 64 grazie a un modder

Super Mario Maker 2 sta per ricevere l'inedita modalità 'Crea un mondo'

Super Mario 3D World è in arrivo su Nintendo Switch? (Di martedì 21 aprile 2020)35: l'idraulico dei videogiochi è diventato un'icona, celebrata anche al, ecco 10 imperdibili camei. In questi giorni lo vediamo dappertutto: sotto forma di Lego, su collezioni di magliette, sui jeans.sembra aver invaso il web. Il motivo? Nel 202035. L'versario non è quello della prima apparizione di(le sue origini risalgono al 1981: allora si chiamava Jumper e spuntava nell'arcade di Donkey Kong), ma al lancio del gioco., pubblicato da Nintendo il 13 settembre 1985, che ha trasformato l'idraulico in una star mondiale. Per celebrare questo importante compleanno, ecco dieci camei dial. I 10 migliori film tratti ...

k5emis7seltan : RT @For3ver_TV: Mi pesame a super Mario bro - dlcompare_it : Con questo aggiornamento, Super Mario Maker 2 avrà tutto il necessario per creare quasi tutto ciò che si può pensar… - LGoattin : @beppe723 @NintendoItalia secondo me annunciano super mario 3d world deluxe lol a sto punto - PixelFlood_it : È in arrivo un nuovo aggiornamento per #SuperMarioMaker2. Tutti i dettagli: - IGNitalia : La versione Switch di #SuperMario3DWorld compare sul listino di Best Buy, alimentando così le indiscrezioni che vol… -