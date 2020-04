Studentessa Erasmus bloccata in Spagna: un tassista la riporta in Italia (gratis) (Di martedì 21 aprile 2020) Ha viaggiato dalla Spagna all’Italia in taxi per quasi un giorno, fino a raggiungere - finalmente - casa, a Montebello Vicentino, in Veneto. Giada Collalto, una Studentessa Erasmus di 22 anni, si è resa protagonista di un’incredibile avventura: rimasta bloccata dalle restrizioni anti-contagio in Spagna, ne è uscita fuori solo grazie alla complicità di un tassista, Kepa Amantegi, un coetaneo di Durango, che ha deciso di intraprendere con lei il lungo viaggio di 3700 chilomentri solo per far sì che riabbracciasse i genitori e senza farle pagare il tragitto.Come riporta Tgcom24, con l’Università di Bilbao chiusa, la vicentina aveva già acquistato i biglietti aerei per rientrare in Italia ma, una volta all’aeroporto di Madrid, l’8 aprile, non è riuscita ad imbarcarsi per Parigi ed è rimasta bloccata in ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - studentessa Erasmus rimane bloccata in Spagna. Tassista la riporta gratis in Veneto

