Strage di anziani al San Raffaele, D'Amato: "Richiesta di fare i tamponi quando era già zona rossa" (Di martedì 21 aprile 2020) La clinica San Raffaele di Rocca di Papa continua ad essere nell'occhio del ciclone dopo lo scoppio di un focolaio Covid-19 che ha portato al contagio di 149 persone e il decesso di 8 pazienti. Il gruppo Angelucci, proprietario della clinica, ha dichiarato di aver chiesto di poter fare i tamponi all'interno dal 31 marzo, ma la Regione Lazio smentisce categoricamente di aver ricevuto tale richiesta prima del 15 aprile quando la struttura era già zona rossa.

