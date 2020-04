Storie Italiane, Lapo Elkann: “Ho deciso di cambiare vita e di fare quel che posso per aiutare gli altri. Se avrò una figlia la chiamerò Italia” (Di martedì 21 aprile 2020) È da sempre impegnato in attività benefiche e non manca di rimarcare l’amore che prova per il proprio Paese. Lapo Elkann ha ripreso “il controllo” della sua vita e comunica spesso con i suoi fan attraverso Twitter, con messaggi di speranza ma anche con giuste critiche. E nel salotto di Eleonora Daniele, a Storie Italiane, il nipote di Gianni Agnelli, ha raccontato qualche ricordo del nonno: “Mi ritrovo in ciò che mio nonno ha sempre voluto fare, portare in alto l’Italia, sostenerla e portarla dove ci meritiamo di essere, la punta dell’iceberg. Noi siamo un paese incredibile con risorse incredibili e noi meritiamo di essere al primo posto e non in corsia di emergenza, è un paese unico e inimmaginabile con gente incredibile. Il ricordo più bello? Ne ho tanti, tantissimi, forse la forza e la lotta negli ultimi giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano Eleonora Daniele - Storie Italiane : “A giugno mi aspettano gli esami”

