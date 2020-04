STORICA NEVICATA su Milano

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 21 aprile 2020) Era il 17 aprile 1991, quando una violenta irruzione fredda, fra le più tardive della storia, fece irruzione in Val Padana. Un nocciolo d'aria gelida artica portò un clamoroso scombussolamento meteorologico, con associati fenomeni temporaleschi. Si trattò di temporali nevosi che colpirono il Nord Italia fino in pianura! V1 La neve andò ad interessare anche, come possiamo apprezzare dal filmato. In quest'ondata nevosa così tardiva furono proprio le intense precipitazioni a favorire il crollo termico, fino a consentire la neve fino in pianura. Nell'arco di poche ore la colonnina di mercurio crollò di 10-15 gradi sulle aree della Val Padana. Si passò quindi nello stesso giorno da un clima normale da piena primavera al pieno inverno, sotto l'imperversare di forti temporali a metà giornata e la pioggia che si ...