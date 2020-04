Star Wars su Disney+ | 5 cortometraggi e speciali da vedere

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 aprile 2020) Ecco ie glia temadasu: da: The Clone: Forces of Destiny, quelli da non perdere. Quanto è vasto l'universo di? Abbastanza, considerando che se contiamo solo le produzioni audiovisive canoniche siamo già a undici lungometraggi live-action (con altri tre già annunciati), uno animato, tre serie d'animazione e una con attori in carne e ossa (e altre due in produzione). E questo solo per quanto riguarda le produzioni più o meno "lunghe", perché grazie apossiamo accedere a un altro angolo più nascosto del franchise, a base die alcuni, alcuni dei quali non fanno parte del canone narrativo introdotto ai tempi da George Lucas ma sono comunque divertenti da. ...