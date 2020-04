Sono davanti a noi, ma li ignoriamo. Perché l’Italia da anni non si occupa dei Balcani (Di martedì 21 aprile 2020) La scorsa settimana il ministero degli Esteri ha organizzato una videochiamata tra i ministri della Salute di Serbia e Kosovo per coordinare la reazione dei due paesi all’emergenza coronavirus. Un successo diplomatico rilevante, considerato lo stato attuale dei rapporti tra Belgrado e la sua ex provincia meridionale. Nel 2008 il Kosovo si è dichiarato unilateralmente indipendente, dopo esserlo diventato de facto con la guerra di secessione (1998-99) conclusa dai bombardamenti Nato in Serbia. Operazioni estemporanee come questa tradiscono però un’assenza. Da anni l’Italia non persegue alcuna strategia coordinata e riconoscibile verso i Balcani occidentali – l’etichetta che raggruppa Montenegro, Serbia, Macedonia del Nord, Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo. L’iniziativa è solitamente demandata all’intraprendenza dei soggetti ... Leggi su linkiesta Coronavirus e paradossi : tutta Italia è davanti alla tv - ma a regnare sono le repliche

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Code davanti ai supermercati a Milano. I casi di contagio nel mondo sono 275mila

Valeria Marini - rivelazione hot : “Mi sono cambiata le mutande davanti alle telecamere” (Di martedì 21 aprile 2020) La scorsa settimana il ministero degli Esteri ha organizzato una videochiamata tra i ministri della Salute di Serbia e Kosovo per coordinare la reazione dei due paesi all’emergenza coronavirus. Un successo diplomatico rilevante, considerato lo stato attuale dei rapporti tra Belgrado e la sua ex provincia meridionale. Nel 2008 il Kosovo si è dichiarato unilateralmente indipendente, dopo esserlo diventato de facto con la guerra di secessione (1998-99) conclusa dai bombardamenti Nato in Serbia. Operazioni estemporanee come questa tradiscono però un’assenza. Dal’Italia non persegue alcuna strategia coordinata e riconoscibile verso ioccidentali – l’etichetta che raggruppa Montenegro, Serbia, Macedonia del Nord, Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo. L’iniziativa è solitamente demandata all’intraprendenza dei soggetti ...

malfoybaee : sono in piedi davanti alla finestra aperta prendendo tutto il fresco della pioggia in più senza pantaloni del pigia… - BrandonDerk1980 : RT @oaradiseva: Dicono che sono meglio vista da dietro...ma secondo me anche davanti non sono affatto male ?? - eltheus : RT @PatriziaRametta: notizia del 2014.... attenzione... ma il dubbio sorge quando ci si trova davanti a tante troppe morti e solo in… - VekiCinica : @SirDistruggere 'Se si terrebbero'... il messaggio di Loredana è grammaticalmente incomprensibile. Sono ignoranti c… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono davanti Sono davanti a noi, ma li ignoriamo. Perché l’Italia da anni non si occupa dei Balcani Linkiesta.it Coronavirus, nuova commessa di 150 mila mascherine made in Sicily

Dopo l’ordine di mille visiere 3D già in parte consegnate, il Distretto Meccatronica ha ricevuto una nuova commessa da parte della Protezione civile regionale: questa volta si tratta di un ...

Consegna di kit solidali per i più fragili Superbergamo, avanti con il progetto

Queste spese, che sono state chiamate kit solidali, vengono composte a blocchi da 50 euro, modulabili fino a un massimo importo di 65 euro, e prevedono al loro interno una serie di beni alimentari e ...

Dopo l’ordine di mille visiere 3D già in parte consegnate, il Distretto Meccatronica ha ricevuto una nuova commessa da parte della Protezione civile regionale: questa volta si tratta di un ...Queste spese, che sono state chiamate kit solidali, vengono composte a blocchi da 50 euro, modulabili fino a un massimo importo di 65 euro, e prevedono al loro interno una serie di beni alimentari e ...