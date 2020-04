Sondaggio TG La7 | la Lega sotto il 30%

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) I sondaggi di SWG illustrati ieri da Enrico Mentana per il Tg di La7 dicono che la maggioranza relativa degli italiani vuole continuare con l’attuale governo anche dopo la fine dell’emergenza Coronavirus: tra questi l’80% degli elettori del Partito Democratico, il 74% degli elettori del MoVimento 5 Stelle e il 50% degli indecisi. Quest’ultimo dato è molto interessante perché significa che anche quelli che ancora non hanno deciso con chi schierarsi riconoscono al governo Conte una certa autorevolezza. Il 17% invece vuole formare un governo di unità nazionale, ovvero il progetto strisciante che in questi giorni gira tra settori della maggioranza e della minoranza con premier Mario Draghi oppure Vittorio Colao. Entrambe le opzioni appaiono di fantapolitica. Per quanto riguarda invece le percentuali di voto, anche nelSWG la...