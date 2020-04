Sondaggi politici Lega al 29 | 5% | guai per il Governo | 53% non nutre fiducia

(Di martedì 21 aprile 2020)SWG del Tg La7 di Enrico Mentana:primo partito ma in calo, salgono Pd e MoVimento 5 Stelle. BiDiMedia: tegola per

fanpage : È boom di consensi per Giuseppe Conte - fanpage : Sondaggi, Conte batte Merkel e Macron: governo italiano è più apprezzato durante emergenza #14aprile - GlucaForex : RT @tpi: Sondaggi politici elettorali oggi 21 aprile 2020: crescono tutti i principali partiti tranne la Lega che continua a perdere consen… - Mattialei : @MikeLinus3 O lo sono i sondaggi di Mentana? Non scordiamo che ci fa i sondaggi a seconda dei casi ha interessi e i… - zazoomblog : Ultimi Sondaggi politici su voto e Coronavirus: Conte al Top scende Salvini - #Ultimi #Sondaggi #politici -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Mentre il governo discute sulla Fase 2 tra app di geolocalizzazione e riaperture parziali, gli ultimi sondaggi politici dell'istituto demoscopico SWG raccontano di una situazione politica grossomodo ...