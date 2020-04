Sondaggi politici, gli italiani stanno col governo: vogliono che sia Conte a gestire la fase due (Di martedì 21 aprile 2020) Il Sondaggio effettuato da Swg per il TgLa7 evidenzia come gli italiani vogliono che sia il governo Conte a gestire la fase due dell'emergenza Coronavirus, quella della ripartenza. Solo il 25% degli intervistati, invece, vorrebbe tornare al voto. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, la Lega resta in testa pur perdendo consensi. Leggi su fanpage Sondaggi politici TP - favorevoli e contrari all’uscita da UE e Euro sempre più vicini

Sondaggi politici/ Lega al 29 - 5% - guai per il Governo : 53% non nutre fiducia

Ultimi Sondaggi politici su voto e Coronavirus : Conte al Top - scende Salvini (Di martedì 21 aprile 2020) Ilo effettuato da Swg per il TgLa7 evidenzia come gliche sia illa fase due dell'emergenza Coronavirus, quella della ripartenza. Solo il 25% degli intervistati, invece, vorrebbe tornare al voto. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, la Lega resta in testa pur perdendo consensi.

