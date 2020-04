Sondaggi politici elettorali oggi 21 aprile 2020: crescono tutti i principali partiti tranne la Lega che continua a perdere consensi (Di martedì 21 aprile 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 21 aprile: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Cala ancora la Lega, mentre salgono Pd, M5S e Fratelli d’Italia: è questo, in sintesi, il dato più eclatante emerso dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il Tg La7. Continua il trend negativo di Italia Viva di Matteo Renzi, mentre tra i partiti minori guadagna qualche punto percentuale Azione di Carlo Calenda. Di seguito, nel dettaglio, le percentuali partito per partito. Sondaggi politici elettorali: IL SondaggiO DI SWG Come anticipato, la Lega di Matteo Salvini, è l’unico, tra i partiti principali, che questa settimana registra un calo, seppur lieve. Il Carroccio, che rimane comunque il primo partito, perde lo 0,2 per cento rispetto alla settimana scorsa e dal 29,7 si porta al 29,5. tutti gli altri partiti, sia di maggioranza che di ... Leggi su tpi SONDAGGI POLITICI/ Coronavirus : 57% condivide misure sanitarie del Governo

Sondaggi politici/ Lega al 27 - 5% - Pd 21% ‘svuota’ Renzi : 80% ‘premia’ Conte per Dpcm

Sondaggi politici/ Pd ko - Lega 28% - FdI 13 - 4% : Meloni 31% - Di Maio +10% in un mese (Di martedì 21 aprile 2020)21: ultimissimi– Cala ancora la Lega, mentre salgono Pd, M5S e Fratelli d’Italia: è questo, in sintesi, il dato più eclatante emerso dagli ultimielaborati da Swg per il Tg La7. Continua il trend negativo di Italia Viva di Matteo Renzi, mentre tra iminori guadagna qualche punto percentuale Azione di Carlo Calenda. Di seguito, nel dettaglio, le percentuali partito per partito.: ILO DI SWG Come anticipato, la Lega di Matteo Salvini, è l’unico, tra i, che questa settimana registra un calo, seppur lieve. Il Carroccio, che rimane comunque il primo partito, perde lo 0,2 per cento rispetto alla settimana scorsa e dal 29,7 si porta al 29,5.gli altri, sia di maggioranza che di ...

fanpage : È boom di consensi per Giuseppe Conte - fanpage : Sondaggi, Conte batte Merkel e Macron: governo italiano è più apprezzato durante emergenza #14aprile - REstaCorporate : @GiorgiaMeloni #MELONIMENZOGNA si inventa droni ed ogni altra castroneria per dimostrare che siamo controllati dal… - REstaCorporate : @martinoloiacono Ecco i sondaggi del crollo di #sciacallosalvini #Salvini è stato doppiato dal Premier #Conte nei g… - 16blu : @TgLa7 pazzesco questo in piena pandemia si mette fare sondaggi politici poii si stupiscono che calano gli asolti. -