Società del Tesoro, ecco chi entra nei nuovi Cda delle partecipate pubbliche. Giochi fatti solo in serata. Molti i nomi nuovi e di qualità (Di martedì 21 aprile 2020) C’è voluto più tempo del previsto, ma alla fine ieri sera si è arrivati alla quadra, con i nomi dei componenti dei Cda delle partecipate pubbliche per i prossimi tre anni. Un lavoro non facile, dal quale escono organi complessivamente di buon livello. Ma andiamo per ordine, partendo dall’Eni, dove si è consumato il caso più difficile con la conferma dell’Ad uscente, Claudio Descalzi. Oltre alla presidente Lucia Calvosa, discussa per essere in uscita dal Cda della società editrice del Fatto Quotidiano (giornale molto critico con Descalzi per le sue vicende giudiziarie) è stato in particolare il sottosegretario M5S Stefano Buffagni a spingere un sindaco coriaceo come Giovanna Ceribelli, la coraggiosa commercialista che ha scoperchiato una serie di scandali e tangenti nella sanità lombarda. Nel Cda arrivano invece ... Leggi su lanotiziagiornale Covid - ministro Spadafora : “Al momento non vedo la ripresa del campionato”. Le società di Serie A : “Vogliamo concluderlo”

Ag Milik : ”Juve? Solo rumors irrispettosi nei confronti della società del Napoli”

Serie A - otto società contro la ripresa del campionato : “Rischio incalcolabile” (Di martedì 21 aprile 2020) C’è voluto più tempo del previsto, ma alla fine ieri sera si è arrivati alla quadra, con i nomi dei componenti dei Cdaper i prossimi tre anni. Un lavoro non facile, dal quale escono organi complessivamente di buon livello. Ma andiamo per ordine, partendo dall’Eni, dove si è consumato il caso più difficile con la conferma dell’Ad uscente, Claudio Descalzi. Oltre alla presidente Lucia Calvosa, discussa per essere in uscita dal Cda della società editrice del Fatto Quotidiano (giornale molto critico con Descalzi per le sue vicende giudiziarie) è stato in particolare il sottosegretario M5S Stefano Buffagni a spingere un sindaco coriaceo come Giovanna Ceribelli, la coraggiosa commercialista che ha scoperchiato una serie di scandali e tangenti nella sanità lombarda. Nel Cda arrivano invece ...

OfficialASRoma : I calciatori dell'#ASRoma, Paulo Fonseca e il suo staff hanno scelto spontaneamente di fare a meno di quattro mesi… - NicolaMorra63 : Questo è il crollo del prezzo del petrolio nelle ultime settimane. Se non si capisce l'entità dello shock economic… - LegaSalvini : MORTI NELLE RSA PER COVID, IN EMILIA ROMAGNA DATI PEGGIORI D'ITALIA LO RIPORTA L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ NELL'… - Catapultato : Licenziato per aver svolto bene il proprio lavoro. Il direttore del personale di una importante società, ha Assunto… - RenatoSouvarine : RT @giancalex: @RenatoSouvarine @FrancescaCose Concordo. Un cellulare da lasciare sempre a casa e da non usare per messaggi o conversazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Società del «App Immuni per il coronavirus, serve una legge». Salvini e Meloni d’accordo con Pd e FI Corriere della Sera