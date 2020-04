Signorini: “Al GF? Ho ricevuto delle critiche” e la Balivo attacca Pupo (Di martedì 21 aprile 2020) Alfonso Signorini, dopo il GF Vip si è ritrovato di fronte a varie critiche: intanto, Caterina Balivo attacca Pupo Alfonso Signorini si racconta in diretta su Instagram con Caterina Balivo e Guido Brera, i quali hanno avviato un format legato alla scrittura sul social, My Next Book. Inizialmente il conduttore fa una rivelazione molto importante: … L'articolo Signorini: “Al GF? Ho ricevuto delle critiche” e la Balivo attacca Pupo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Grande Fratello Vip - puntata a rischio. “Alfonso Signorini bloccato a Milano - Mediaset pensa di farlo condurre dall’hotel” (Di martedì 21 aprile 2020) Alfonso, dopo il GF Vip si è ritrovato di fronte a varie critiche: intanto, CaterinaAlfonsosi racconta in diretta su Instagram con Caterinae Guido Brera, i quali hanno avviato un format legato alla scrittura sul social, My Next Book. Inizialmente il conduttore fa una rivelazione molto importante: … L'articolo: “Al GF? Hocritiche” e laproviene da Gossip e Tv.

