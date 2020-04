Siena con il fiato sospeso per la festa più bella. Palio (per ora) rinviato, ma senza il popolo in piazza non si fa (Di martedì 21 aprile 2020) Siena. Nei giorni scorsi, in piazza del Campo, l’unica zona “neutrale” di Siena, insieme al palazzo comunale, è tornata anche l’erba, perché nessuno l’ha attraversata a piedi per tanti lunghi giorni. Ma non quella verbena che ricorre in uno dei canti tipici della città, quell’aria che allieta le vie delle 17 Contrade nei giorni precedenti il Palio, fra sventolare di fazzoletti, a chiamare la fortuna: «Nella piazza del Campo / ci nasce la verbena / viva la nostra Siena / viva la nostra Siena / nella piazza del Campo / ci nasce la verbena /viva la nostra Siena / la più bella delle città!». Palio1 In questa strana primavera, invece, alla Croce del Travaglio, che si vada in Banchi di Sopra, in Banchi di sotto o in via di Città, regna il silenzio e, sotto ... Leggi su iltirreno.gelocal Editoria - Corriere di Siena : Regione Toscana convocherà l’Azienda. Dopo incontro con Ast

Coronavirus, nuovi casi al minimo in Toscana: il bollettino del 21 aprile

I 19 decessi registrati da ieri riguardano 12 uomini e 7 donne con un’età media di 85,8 anni. Relativamente alla provincia di notifica del decesso, 8 le persone decedute nella provincia di Firenze, 1 ...

Chiusura sui minimi per il FTSEMib (-3,6%): nessun titolo in rialzo

In calo il Monte dei Paschi di Siena (-2%). Previste novità ai vertici della banca toscana ... Il gruppo nipponico ha confermato l’intenzione di procedere con l’operazione e punta a finalizzare la ...

