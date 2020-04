Serino | caso positivo a Serino da Covid-19 | c’è anche un guarigione

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – “Si rende noto a tutti i cittadini che L’unità di Crisi Regione Campania ci ha appena comunicato l’esitoal test-19 per un nostro concittadino. Rassicuriamo sulle sue condizioni di salute e allo stesso tempo, in collaborazione con l’Asl si stanno acquisendo tutte le notizie rispetto alin questione, per attivare le procedure di contenimento previste e necessarie – dice il sindaco di, Vito Pelosi – Vi informiamo, inoltre, delladella persona residente a Montemiletto ma domiciliata a, a seguito del risultato negativo ai due tamponi previsti dalla procedura. Si invita tutta la cittadinanza a continuare a rispettare le norme di sicurezza e soprattutto a restare in casa e ad uscire solo indi necessità”. L'articolo...

bassairpinia : Coronavirus. Il sindaco Vito Pelosi annuncia un caso di positività a Serino. - - TgNewsTV : Serino, avvelenati due cani: la denuncia del proprietario -

Ultime Notizie dalla rete : Serino caso

anteprima24.it

SERINO- Uno strano caso di avvelenamento di cani ed il sospetto, per ora solo quello perché non ci sono altri indizi, che questa brutale azione possa essere anche collegata ai furti nelle abitazioni ...Serino, vasto incendio nei boschi del monte Terminio ... per misurare la temperatura corporea ai passeggeri in arrivo nella Capitale. In caso di febbre o necessità di ulteriori controlli ...