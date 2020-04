Serie A, squadre unite per la ripresa del campionato: il comunicato (Di martedì 21 aprile 2020) La decisione interna è stata presa: se le condizioni lo permettono la Serie A riprenderà. Lo hanno deciso le 20 squadre del massimo campionato italiano al termine di un’assemblea che ha visto la decisione unanime di riprendere il campionato e portarlo termine entro l’estate, compatibilmente con le scelte del Governo. Qualora la fase di riapertura del paese non riguardasse lo sport in tutte le sue forme, compresa quella calcistica della Serie A, le società accetterebbero di buon grado la decisione, ma nel caso in cui fosse ammessa la possibilità di ripresa i 20 club non avrebbero dubbi in merito, avanzando compatte verso la ripresa che vedrebbe le porte chiuse condizione sine qua non. Il comunicato della Serie A Il campionato di Serie A potrebbe quindi riprendere: le società hanno deciso. L’ultima parola spetta ora al Governo, che ... Leggi su italiasera Galliani sulla ripresa del campionato : "Serie A nell'anno solare - poi due gironi da 10 squadre"

