Serie A, niente sconti a Sky per lo stop del campionato. Le squadre hanno votato: sì al ritorno in campo (Di martedì 21 aprile 2020) Serie A L’interruzione del campionato di calcio di Serie A a causa dell’emergenza Coronavirus non porterà sconti, né dilazioni di pagamento, a Sky per la questione dei diritti televisivi. La pay TV, nonostante le richieste, dovrà dunque versare regolarmente l’ultima rata prevista di 130 milioni di euro. Sky, in sostanza, ha ‘proposto’ una riduzione del compenso complice lo stop forzato della Serie A ai primi di marzo, ma la Lega Calcio ha risposto picche. L’organo principale del calcio italiano non ammette modifiche sul contratto dei diritti TV, come già dimostrato quando ci fu la proposta – respinta – di trasmettere le partite in chiaro. Identica sorte per DAZN, il servizio di streaming online, che come è noto ha i diritti di tre partite ad ogni turno. In questo caso, la rata da pagare è di circa ... Leggi su davidemaggio Ripartenza della Serie A - Spadafora cauto : "Niente di certo - valuteremo con la FIGC"

“In Serie A ci sono venti calciatori positivi al Coronavirus - perché nessuno dice niente?” - l’allarme

L'infettivologo Di Perri : "Fare i test ai giocatori di Serie A non toglie niente a nessuno" (Di martedì 21 aprile 2020)A L’interruzione deldi calcio diA a causa dell’emergenza Coronavirus non porterà, né dilazioni di pagamento, a Sky per la questione dei diritti televisivi. La pay TV, nonostante le richieste, dovrà dunque versare regolarmente l’ultima rata prevista di 130 milioni di euro. Sky, in sostanza, ha ‘proposto’ una riduzione del compenso complice loforzato dellaA ai primi di marzo, ma la Lega Calcio ha risposto picche. L’organo principale del calcio italiano non ammette modifiche sul contratto dei diritti TV, come già dimostrato quando ci fu la proposta – respinta – di trasmettere le partite in chiaro. Identica sorte per DAZN, il servizio di streaming online, che come è noto ha i diritti di tre partite ad ogni turno. In questo caso, la rata da pagare è di circa ...

fabiofabbretti : #SerieA, niente sconti a Sky per lo stop del campionato. Le squadre hanno votato: sì al ritorno in campo… - mercefunebre : cioè boh mi dispiace se non parlo di cose serie qui ma in genere lo faccio quando ho qualcosa da dire o quando è l'… - la_rossonera : Serie A unanime: «Niente sconti o dilazioni a Sky» I club di Serie A hanno deliberato all’unanimità di dare alla L… - sportli26181512 : #Media #Notizie Serie A unanime: «Niente sconti o dilazioni a Sky»: I club di Serie A hanno deliberato all’unanimit… - forzaroma : #SerieA, niente sconti o dilazioni a #Sky per i diritti tv #ASRoma -