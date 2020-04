Serie A, Nicchi: “Gli arbitri potrebbero dirigere la squadra della loro stessa città, il VAR ci sarà” (Di martedì 21 aprile 2020) La Lega di Serie A si è riunita in Consiglio e ha deciso che il campionato riprenderà appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno, nel rispetto del protocollo inviato al Governo. In caso di ritorno all’attività agonistica si renderebbe necessario un mini ritiro anche per gli arbitri. A tal proposito ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’ il presidente dell’AIA Marcello Nicchi: “Non possiamo comportarci come una squadra di club e portare in ritiro un mese arbitri che vengono da tutta Italia. Ma visto che si sono allenati basterà un primo ciclo di 7-10 giorni per riprendere la forma ottimale. Teniamo presente che l’arbitro non deve affrontare contrasti e scontri fisici. Poi a ridosso delle competizioni ci sarà un altro mini ritiro. Con test, controlli e tamponi”. Al contrario di quanto ipotizzato in ... Leggi su calcioweb.eu CORONAVIRUS SERIE A/Nicchi replica : "Senza VAR? Nessun problema - ok giocare in estate"

